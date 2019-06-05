Столкновение теплоходов в Будапеште: число погибших возросло до 11

"Еще три тела были извлечены из реки Дунай, двое из них были подтверждены как корейцы, пропали без вести в результате смертельного потопление лодки", - говорится в сообщении.

В целом количество погибших граждан Южной Кореи возросло до 11 человек, еще 14 человек числятся пропавшими без вести. Двух венгерских членов экипажа также до сих пор не нашли. Семеро других корейских пассажиров были спасены сразу после аварии.

Прогулочный катер "Русалка" затонул вечером 29 мая в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. В него врезался большой круизный теплоход Viking Sigyn.

На борту лодки находились 35 человек - 33 корейских туристы и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считались пропавшими без вести.

Венгерская полиция задержала гражданина Украины, капитана большого речного теплохода. Позже суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц.