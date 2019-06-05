СМИ сообщили о смерти Алибасова. Его пресс-секретарь опроверг

5 июня, 2019, 22:35

В Москве умер создатель групп "На-На" и "Интеграл" Бари Алибасов

Об этом сообщают российские СМИ.

Продюсер умер на 72-м году жизни. Он по ошибке выпил средство для очистки труб, приехавшие врачи отправили его в больницу.

У Алибасова диагностировали ожоги четвертой степени. Едкая жидкость повредила пищевод, желудок, верхние дыхательные пути.

Вадим Горжанкин, пресс-секретарь продюсера, заявил, что это бред, передает другое российское издание.

"Нет, это все бред! Так и можете написать: что это бред. Никто не умер, он жив", - заявил Горжанкин.