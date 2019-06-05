Сегодня в Украине будет идти дождь и греметь
5 июня, 2019, 06:30
В Украине 5 июня будет идти дождь, местами грозы, температура воздуха до +28
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
На западе пройдут кратковременные дожди, местами грозы, +23 .. + 26.
На севере также дожди и грозы и температура до +28.
На востоке +28 ... + 29 и дождь с грозой.
В центре температура будет в пределах + 24 ... + 25.
На юге также есть вероятность кратковременных дождей с грозами, + 24 ... + 28.
В Киеве может быть дождь и грозы, до +28.