Сегодня в Украине будет идти дождь и греметь

5 июня, 2019, 06:30

В Украине 5 июня будет идти дождь, местами грозы, температура воздуха до +28

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

На западе пройдут кратковременные дожди, местами грозы, +23 .. + 26.

На севере также дожди и грозы и температура до +28.

На востоке +28 ... + 29 и дождь с грозой.

В центре температура будет в пределах + 24 ... + 25.

На юге также есть вероятность кратковременных дождей с грозами, + 24 ... + 28.

В Киеве может быть дождь и грозы, до +28.