Самолет и дрон США осуществили разведку над Черным морем и линией разграничения на Донбассе

5 июня, 2019, 08:16

Противолодочный самолет и беспилотник совершили разведывательный полет над акваторией Черного моря

Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.

Отмечается, что патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon вылетел 4 июня с итальянской авиабазы Сигонелла в 16:45 по Киеву. Через воздушное пространство Болгарии он долетел до акватории Черного моря, где и совершил свой разведывательный полет.

В 20:25 Poseidon пролетел на расстоянии 33 км от береговой линии временно оккупированного Севастополя и в 21:45 отправился обратно на авиабазу в Италию.

В тот же день, 4 июня, по этой же базы вылетел стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США, который достиг черноморского побережья России. Он пролетел через Грецию и Украину. Беспилотник также мониторил линию разграничения в Донбассе.

Global Hawk также пролетал недалеко от побережья Севастополя, а в 15:25 начал разведку на Черном море.