Российский истребитель трижды перехватывал самолет США над Средиземным морем

5 июня, 2019, 10:08

4 июня российский многоцелевой истребитель Су-35 трижды перехватывал самолет-наблюдатель Военно-морских сил США P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем

Как сообщили на сайте Шестого флота ВМС США, один из перехватов было опасным.

"Второе взаимодействие было признано опасным, поскольку Су-35 на высокой скорости прошел непосредственно перед самолетом миссии, что подвергло опасности наших пилотов и экипаж. Экипаж P-8A сообщил о турбулентность после второй взаимодействия", - отметили в американском ведомстве.

Перехват продолжалось около 28 минут.

Американские военные назвали действия российских пилотов "безответственными".

Напомним, авиапатруль НАТО на прошлой неделе 6 раз сопровождал российские самолеты над Балтией.