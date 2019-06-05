РФ обжаловала решение Международного арбитража о компенсации за оккупацию Крыма
Об этом сообщает Экономическая правда .
"27 мая Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний" Укрнафта "," Стабил "и др. 31 мая суд подтвердил получение заявлений", - говорится в сообщении Минюста РФ.
В Москве считают иски неправомерными, поскольку они якобы "противоречат как нормам двустороннего соглашения между Россией и Украиной, так и другим нормам и принципам международного права".
В ведомстве также утверждают, что оккупированный полуостров якобы является "суверенной территорией РФ", а инвестиции истцов "были приобретены незаконным способом, в том числе через корпоративные захвата и незаконной приватизации".
Напомним, 16 апреля Международный арбитражный суд постановил взыскать с РФ в пользу ПАО "Укрнафта" $ 44,4 млн компенсации за экспроприацию инвестиций украинской компании на территории АР Крым, а также более $ 3,5 млн арбитражных расходов.