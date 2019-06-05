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Espreso.tvСпорт"Шахтер" нашел замену Фонсеке, - СМИ

"Шахтер" нашел замену Фонсеке, - СМИ


фото: shahta.org
Португальца Паулу Фонсеку в "Шахтере" может заменить бразилец Заго

Об этом сообщает Corriere dello Sport .

Издание рассказал подробности встречи главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсека и руководства "Ромы". В Мадриде провели переговоры сам Фонсека, его агент Марко Абреу, функционеры "Ромы" Фьенга и Петрак, а также итальянский посредник. К финансовой части потенциального контракта с "Ромой" в Фонсеки вопросов нет. Португальский специалист ожидает завершения переговоров между клубами о клаусула.

Источник сообщает, что португальца на тренерском мостике "горняков" может заменить бразилец Заго, ранее уже работал в "Шахтере" ассистентом Мирчи Луческу в течение 2013-2015 годов. После этого Заго возглавлял "Жувентуд", "Интернасьонал" из Лажис, "Форталеса", "Ред Булл Бразил". Сейчас он работает во главе "Брагантино".

 

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