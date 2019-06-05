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Espreso.tvОбщество"Отмыли" два ВВП Кипра: Коломойского и Боголюбова подозревают в самом масштабном отмывании денег в истории

"Отмыли" два ВВП Кипра: Коломойского и Боголюбова подозревают в самом масштабном отмывании денег в истории


фото: finclub
В иске против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в суд США ПриватБанк указывает на предполагаемом отмывании бизнесменами $ 470 млрд через кипрские компании

Об этом говорится в иске ПриватБанка против его бывших владельцев в суд штата Делавэр, текст которого опубликовала аналитическая компания Atlantic Council.

Согласно документу, с 2006 по декабрь 2016 общее движение денежных средств (кредитов) на отмывание средств [конечных бенефициаров] в ПриватБанке на Кипре достигло $ 470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период (78 страница искового заявления) .

В случае, если эта сумма будет доказана в суде, то это будет самый большой кейс по отмыванию грязных денег, совершенный одной группой лиц.

В Atlantic Council обращают внимание, что схема отмывания средств через ПриватБанк была довольно простой: деньги из ПриватБанка переводились в его дочернего банка на Кипре. Оттуда - юридическим компаниям, которые в дальнейшем эти средства инвестировали в покупку недвижимости и ряда компаний в США.

Например, согласно документу, бывшие банкиры стали владельцами недвижимости в Кливленде, штат Огайо.

Кроме этого, Коломойский и Боголюбов, при посредничестве своих американских компаний, приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в различных штатах.

  • Ранее сообщалось, что ПриватБанк подал иск к бывшему совладельцу банка Игорю Коломойскому в Канцелярский суд штата Делавэр.
  • Впоследствии стало известно, что ПриватБанк требует возмещения убытков в размере нескольких миллионов долларов США, понесенные в результате "различных противоправных действий".
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