"Можно обезьяну поймать и она будет баллотироваться от "Слуги народа , - Филатов о парламентских выборах

5 июня, 2019, 19:42

Мэр Днипра Борис Филатов заявил, что сейчас у партии "Слуга народа" рейтинг в Днипре, наверное, 35%

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода

На вопрос, какие ваши прогнозы на парламентские выборы в Украине, он ответил:

"Сейчас у партии "Слуга народа", которой на самом деле не существует, у которой нет ни структуры, ни кандидатов, ни программы, рейтинг в Днипре, наверное, 35%. То есть, простите, можно обезьяну поймать в зоопарке, и она сможет баллотироваться от "Слуги народа" и получить хороший результат".

"Но есть и другая история - "объединенная оппозиция". По-моему, все дело идет к тому, что "Оппоблок" и "За жизнь" объединятся. У них тоже растут рейтинги, и их электорат кристаллизуется. И они тоже могут набрать 20%, а то и больше, по всей стране, не говоря уже о юго-востоке", - сказал он.

Филатов спрогнозировал по мажоритарным округам в Днипре, кто будет идти от "Слуги народа" и какие у него шансы.

"Я вам открою тайну: даже они не понимают, кто будет идти. То есть они объявляют какие-то собрания в интернете, на них ходят какие-то люди и говорят, что мы будем идти. Пока никто не понимает", - отметил он.

Филатов заявил, что однозначно не пойдет на парламентские выборы.