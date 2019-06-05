Президент УЕФА поссорился с Макроном из-за Лиги чемпионов

5 июня, 2019, 17:17

Руководитель УЕФА Александер Чеферин назвал политическим вмешательством критические заявления президента Франции Эммануэля Макрона о реформе Лиги чемпионов

Об этом сообщает 20minutes.fr .

Александер Чеферин назвал политическим вмешательством критические заявления президента Франции Эммануэля Макрона по поводу реформы Лиги чемпионов.

УЕФА представил новый проект турнира, который может быть реализован в 2024 году. Согласно ему, на групповом этапе будет четыре группы по восемь команд, увеличит количество матчей. При этом, новая система будет более благосклонна к топ-клубам. Макрон выступил против подобных изменений.

"Мы не позволим политике диктовать, как нам управлять. Важно, чтобы все политики знали, что влияние с их стороны на спорт неприемлемо. Это не в юрисдикции Макрона. Это то же самое, как если бы я выступал против законов во Франции. Это явное вмешательство политики в спорт ", - возмутился Чеферин.