Премьера Грузии к Зеленскому подослал российский олигарх, - Саакашвили
5 июня, 2019, 13:32
Экс-президент Грузии Саакашвили заявил, что встреча президента Владимира Зеленского с премьером Грузии Мамука Бахтадзе была не случайной - последнего, по словам Саакашвили, подослал российский олигарх
Об этом Саакашвили написал в Facebook.
"Российский олигарх Иванишвили (Бидзина Иванишвили, бывший премьер Грузии, лидер партии " Грузинская мечта "- ред.) послал свою шестерку" премьера "в Брюссель под высосанным из пальца предлогом, как объяснили грузины - отмечать День независимости США, который на самом деле 4 июля, в Брюсселе! ", - написал он.
По словам Саакашвили, Бахтадзе имел определенную просьбу к Зеленскому в отношении бывшего президента Грузии.
"В фойе отеля тот подсидел Зеленского, потому Иванишвили сначала лоббировал, чтобы меня не пускали в Украину, а сейчас просит, чтобы меня не дай Бог никуда не назначили", - убеждает Саакашвили.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время визита в Брюссель неожиданно пообщался с премьер-министром Грузии Мамука Бахтадзе, с которым они поселились в одной гостинице.