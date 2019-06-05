//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПремьера Грузии к Зеленскому подослал российский олигарх, - Саакашвили

Премьера Грузии к Зеленскому подослал российский олигарх, - Саакашвили


фото: REUTERS
Экс-президент Грузии Саакашвили заявил, что встреча президента Владимира Зеленского с премьером Грузии Мамука Бахтадзе была не случайной - последнего, по словам Саакашвили, подослал российский олигарх

Об этом Саакашвили написал в Facebook.

"Российский олигарх Иванишвили (Бидзина Иванишвили, бывший премьер Грузии, лидер партии " Грузинская мечта "- ред.) послал свою шестерку" премьера "в Брюссель под высосанным из пальца предлогом, как объяснили грузины - отмечать День независимости США, который на самом деле 4 июля, в Брюсселе! ", - написал он.

По словам Саакашвили, Бахтадзе имел определенную просьбу к Зеленскому в отношении бывшего президента Грузии.

"В фойе отеля тот подсидел Зеленского, потому Иванишвили сначала лоббировал, чтобы меня не пускали в Украину, а сейчас просит, чтобы меня не дай Бог никуда не назначили", - убеждает Саакашвили.

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время визита в Брюссель неожиданно пообщался с премьер-министром Грузии Мамука Бахтадзе, с которым они поселились в одной гостинице.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 июня, 2019 среда

больше новостей

5 июня, 2019 среда

4 июня, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать