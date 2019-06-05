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Espreso.tvОбществоПредложение снять блокаду с Донбасса: Порошенко требует от Зеленского публичного ответа

Предложение снять блокаду с Донбасса: Порошенко требует от Зеленского публичного ответа

Петр Порошенко требует от президента Владимира Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины в ТКГ в Минске
Об этом Порошенко написал в своем telegram канал.
 
"Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария на Донбассе - это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении Порошенко.
  • Напомним, представитель страны в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кучма предложил снять блокаду с Донбасса.
  • 15 марта 2017 года решением СНБО приостановили экономические связи с оккупированными территориями как реакцию на захват украинских государственных и частных предприятий, введение рублевой зоны и российской налоговой системы.
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