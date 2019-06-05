Правительство одобрило проведение аукционов по продаже электроэнергии
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие документы, имеющиеся в распоряжении.
Постановлением определяется единый механизм проведения электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам, поскольку действующей моделью Оптового рынка электроэнергии не предусмотрен такой вид продажи.
Под действие постановления попадают производители электроэнергии - госпредприятия и предприятия, доля государства в уставном капитале которых составляет 50% и более, а также предприятия, в уставном капитале которых 50% и более акций (долей, паев) принадлежит другим обществам, акционером которых является государство и владеет в них контрольным пакетом акций.
Организация аукционов необходима для реализации механизма ПСО, который гарантирует низкие цены на электроэнергию для населения.
Документ регламентирует работу НАЭК "Энергоатом", ОАО "Укргидроэнерго" и ПАО "Центрэнерго". Аукционы пока будут проходить на украинской энергетической бирже.
- Напомним, 5 июня Кабинет министров Украины принял ряд документов, необходимых для запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года.
- В то же время Кабинет министров Украины ввел предельные цены на электроэнергию, чтобы избежать возможного роста тарифов в связи с запуском нового рынка электроэнергии с 1 июля.
- 15 мая в комитете Верховной Рады по ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности состоялся круглый стол, на котором рассматривался вопрос реформы рынка электроэнергии.
- Участники проголосовали за открытие оптового рынка электроэнергии с 1 июля, как это предусмотрено Законом Украины "О рынке электроэнергии".
- Новый рынок предполагает обособление деятельности по распределению и поставке электроэнергии. Это означает, что облэнерго теперь не смогут распределять электроэнергию и поставлять ее потребителям. Поставку выделяют в отдельный бизнес. Это соответствует европейским стандартам и создает условия для конкуренции.
- Впрочем Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пока не видит четкой картины, как будет работать новый оптовый рынок электрической энергии, запуск которого запланирован на 1 июля 2019 года.
- 23 мая Кабинет министров Украины тайно принял решение перевести убытки от продажи электроэнергии населению в системе нового рынка электроэнергии на государственные энергокомпании, таким образом обеспечив доходность компании "ДТЭК" Рината Ахметова.
- На сайте Верховной Рады 23 мая опубликован текст законопроекта о переносе запуска нового оптового рынка электроэнергии в три месяца.