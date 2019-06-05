Правительство одобрило проведение аукционов по продаже электроэнергии

5 июня, 2019, 17:03

Кабинет министров Украины утвердил порядок проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии для запуска нового рынка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие документы, имеющиеся в распоряжении.

Постановлением определяется единый механизм проведения электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам, поскольку действующей моделью Оптового рынка электроэнергии не предусмотрен такой вид продажи.

Под действие постановления попадают производители электроэнергии - госпредприятия и предприятия, доля государства в уставном капитале которых составляет 50% и более, а также предприятия, в уставном капитале которых 50% и более акций (долей, паев) принадлежит другим обществам, акционером которых является государство и владеет в них контрольным пакетом акций.

Организация аукционов необходима для реализации механизма ПСО, который гарантирует низкие цены на электроэнергию для населения.

Документ регламентирует работу НАЭК "Энергоатом", ОАО "Укргидроэнерго" и ПАО "Центрэнерго". Аукционы пока будут проходить на украинской энергетической бирже.