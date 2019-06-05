Постпред США при НАТО: Турция должна сделать выбор между С-400 и F-35

5 июня, 2019, 10:17

Турецкое правительство должно отказаться от закупки в России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35

Об этом заявила постпред США в НАТО Кей Бейли Хатчисон, сообщает Интерфакс-Украина .

"Вы должны сделать выбор. У вас может быть либо одно, либо другое, но не оба", - заявила Хатчисон.

Постпред США добавила, что наличие в Турции одновременно и С-400, и F-35 является неприемлемым.

Она еще раз подчеркнула, что если Турция все же решит приобрести С-400, то "потеряет" истребители F-35, которые уже заказала.

По мнению Хатчисон, покупка Турцией российской ракетной системы может помочь Кремлю ослабить Североатлантический альянс.

"Россия пытается продолжать зондировать путь, чтобы нарушить и ослабить альянс НАТО", - отметила она.

Хатчисон подчеркнула, что в НАТО внимательно следят за развитием ситуации, однако союзники США не хотят видеть никакой угрозы для альянса.

"НАТО должно быть приоритетом. У нас не должно быть конкуренции внутри ЕС, отнимет доллары, которые нам нужны для силы, чтобы отразить противников", - сказала она.

Напомним, Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму $ 2,5 млрд. Первые поставки запланированы на 2019 год.

Планах закупить российские ЗРК вызывали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированную Турцией покупку С-400 "несовместимой" с продажей F-35 .