Полиция открыла дело из-за ранения правоохранителей на акции протеста в Переяславе-Хмельницком

5 июня, 2019, 14:26

По факту нанесения телесных повреждений полицейским во время акции "Безнаказанность убивает" в Переяславе-Хмельницком открыто уголовное производство

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевщины.

Полиция открыла уголовное производство из-за ранения двух правоохранителей во время митинга в Переяславе-Хмельницком, который состоялся вечером 4 июня, говорится в сообщении.

Отмечается, что среди граждан, которые пришли на акцию, были агрессивно настроенные молодые в балаклавах. Они бросали дымовые шашки, жгли файеры и разрисовывали краской асфальтовое покрытие.

Отмечается, что в результате хулиганских действий двое полицейских получили травмы нижних конечностей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК, говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что сейчас полиция устанавливает лиц, причастных к данному правонарушению. Продолжается следствие.