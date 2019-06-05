Полиция открыла дело из-за ранения правоохранителей на акции протеста в Переяславе-Хмельницком
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевщины.
Полиция открыла уголовное производство из-за ранения двух правоохранителей во время митинга в Переяславе-Хмельницком, который состоялся вечером 4 июня, говорится в сообщении.
Отмечается, что среди граждан, которые пришли на акцию, были агрессивно настроенные молодые в балаклавах. Они бросали дымовые шашки, жгли файеры и разрисовывали краской асфальтовое покрытие.
Отмечается, что в результате хулиганских действий двое полицейских получили травмы нижних конечностей.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК, говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что сейчас полиция устанавливает лиц, причастных к данному правонарушению. Продолжается следствие.
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