Полторак пообещал помогать новому министру обороны

5 июня, 2019, 21:21

Министр обороны Степан Полторак с уважением относится к решению президента Владимира Зеленского назначить другого человека на эту должность и готов помогать преемнику в работе

Об этом министр обороны Украины Степан Полторак заявил во время заседания Комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Я с большим уважением отношусь к конституционному праву новоизбранного президента Украины определиться с министром обороны - права на изменения и права предложить нового главы оборонного ведомства. Поэтому сразу после того как он принес присягу народу Украины и вступил в должность Верховного Главнокомандующего, я принял решение и подал рапорт на отставку, понимая всю ответственность, которая возлагается на министра обороны", - заявил Полторак.

Он также отметил, что готов помогать новому руководству Министерства обороны, если его знания и опыт пригодятся. Полторак поблагодарил народ Украины, Верховную Раду и президента за то, что ему трижды доверяли пост министра обороны в самые тяжелые времена для Украины, когда начиналась агрессия Российской Федерации.