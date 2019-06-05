По принципу домино: ученые рассказали, как будут исчезать виды в условиях глобального потепления

5 июня, 2019, 13:50

Изменение климата может привести к постепенному вымиранию животных и растений по принципу домино - когда животные будут вымирать по очереди, поскольку многие виды зависят друг от друга

В наибольшей зоне риска находятся животные и растения, которые живут в районе Средиземного моря, говорится в исследовании международной группы ученых, в которую вошли биологи из Швейцарии, а также Великобритании, Испании и Чили.

Биологи исследовали связь между цветущими растениями и насекомыми-опылителями в семи регионах Европы. По словам ведущего автора исследования Хорди Басконта, сначала ученые качестве примера взяли скальную розу, растет на юге Испании.

Эксперты считают, что к 2080 году она исчезнет с вероятностью 52%. В случае, если это произойдет, один из ее опылителей, пчела-плотник, также окажется под угрозой вымирания, поскольку пропадет одно из ее основных источников питания. При этом пчела-плотник опыляет и растение мирт, которая в случае смерти этого насекомого тоже будет находиться на грани уничтожения.

"Чтобы спрогнозировать судьбу видов, экологи обычно используют климатические модели, которые рассматривают отдельные виды изолированно. При этом принимается во внимание тот факт, что виды являются частью гигантской сети взаимной зависимости", - говорят исследователи из Цюрихского университета.

При этом перспективы уничтожения мирта к 2080 году изолированно от всех растений составляет лишь 38%, а если учитывать влияние одного вида на другой, опасность увеличивается до 62%.