Перья появилось задолго до появления птиц. Ученые рассказали, когда именно

5 июня, 2019, 12:24

Развитие перьевого покрова началось задолго до появления первых птиц и "настоящих" динозавров юрского периода - около 250 млн лет назад

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Trends in Ecology & Evolution .

Группа профессора Бристольского университета Майкла Бентона (Michael Benton) провела обзор палеонтологических и генетических данных о развитии перьев и резюмировала, что оперение появилось гораздо раньше птиц - по 80 млн лет - и долгое время никак не было связано с полетом .

"Древним птицей по-прежнему остается археоптерикс, первые найдены останки которого относятся к позднему юрского периода, - говорит Майкл Бентон. - Хотя некоторые останки, позже обнаружены в Китае, только немного старше". Однако в том же Китае за последние десятилетия сделаны сотни находок куда более древних динозавров, имевших перья не хуже, чем у птиц.

Само по себе перья образованные из прочных белков, бета-кератинов, а генетические изменения, связанные с их синтезом клетками кожи, авторы относят еще к началу триасового периода, около 250 млн лет назад.

В ту эпоху происходил бурное развитие животных на суше, они осваивали сложные и эффективные способы передвижения (в том числе на двух конечностях), совершенствовали регуляцию температуры тела. Пожалуй, именно с этим связано развитие перьевого покрова, который обеспечивал теплоизоляцию древним архозаврам еще в 80 млн лет до появления первых птиц.

Среди примеров авторы приводят Kulindadromeus, обнаруженного в 2010 году в Забайкальском крае. Двуногий растительноядный динозавр был покрыт не просто протопирьям, а уже демонстрировал различные формы перьевых структур на различных частях тела.

Важно то, что кулиндадромеус относился к птицетазовых, а не к тероподов, которые считаются предками птиц. Это позволяет предположить, что перья были присущи еще их далеким предкам и появились, возможно, около 250 млн лет назад.