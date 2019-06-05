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Espreso.tvОбществоПаспортизация Донбасса: Зеленский попросит Могерини и Туска принять меры против чиновников РФ

Паспортизация Донбасса: Зеленский попросит Могерини и Туска принять меры против чиновников РФ


фото: REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский во время встреч с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и председателем Европейского совета Дональдом Туском обсудит вопросы урегулирования ситуации на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Во время встреч президент обсудит планы реформ и видение урегулирования ситуации на Донбассе, а также применение мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса", - говорится в сообщении.

  • Напомним, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил письмо зарубежным партнерам Украины с просьбой расширить санкции в отношении Российской Федерации из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
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