Паспортизация Донбасса: Зеленский попросит Могерини и Туска принять меры против чиновников РФ
5 июня, 2019, 15:47
Президент Украины Владимир Зеленский во время встреч с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и председателем Европейского совета Дональдом Туском обсудит вопросы урегулирования ситуации на Донбассе
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Во время встреч президент обсудит планы реформ и видение урегулирования ситуации на Донбассе, а также применение мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса", - говорится в сообщении.
Во время встреч с @FedericaMog и @eucopresident Президент @ZelenskyyUA обсудит планы реформ и видение урегулирования ситуации на Донбассе, а также применение мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса.- APU (@APUkraine) 5 июня 2019
- Напомним, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил письмо зарубежным партнерам Украины с просьбой расширить санкции в отношении Российской Федерации из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса.