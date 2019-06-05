Партия "Слуга народа" на съезде представит список кандидатов в депутаты 5 июня, 2019, 21:54 5 июня, 2019, 21:54 Съезд партии "Слуга народа" состоится 8 июня в Национальном ботаническом саду им. Н.Н.Гришко Об этом сообщила пресс-служба партии. Начало съезда в 12:00. На съезде будут обнародованы и утверждены списки кандидатов от партии "Слуга народа" в общемандатном и одномандатных округах. Всё по теме Слуга народу Читайте также 26 мая, 2019 Сергей Плохий То, что Зеленский получил большинство, нельзя объяснить только языковыми законами или культурными различиями. Здесь гораздо больше и шире процессы 27 мая, 2019 А чи був індик в проєкті? 12 самых интересных особенностей нового "Украинского правописания" 25 мая, 2019 10 фестивальных фильмов, которые нельзя пропустить на "Молодости" 24 мая, 2019 Стань капиталистом или умри! - 5 новинок нон-фикшн на "Книжном Арсенале" 24 мая, 2019 Юлия Чернинька: Нам нужны хорошие детские книги, на которых вырастет поколение новой Украины Читайте также 27 мая, 2019 А чи був індик в проєкті? 12 самых интересных особенностей нового "Украинского правописания" 25 мая, 2019 10 фестивальных фильмов, которые нельзя пропустить на "Молодости" 24 мая, 2019 Стань капиталистом или умри! - 5 новинок нон-фикшн на "Книжном Арсенале" новости партнеров ‡агрузка...