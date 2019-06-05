Партия "Слуга народа" на съезде представит список кандидатов в депутаты

5 июня, 2019, 21:54

Съезд партии "Слуга народа" состоится 8 июня в Национальном ботаническом саду им. Н.Н.Гришко

Об этом сообщила пресс-служба партии.

Начало съезда в 12:00. На съезде будут обнародованы и утверждены списки кандидатов от партии "Слуга народа" в общемандатном и одномандатных округах.