Партия экс-главы СБУ Игоря Смешко в субботу представит предвыборный список в Раду

5 июня, 2019, 13:25

Партия экс-главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко "Сила и честь" на съезде в субботу, 8 июня, представит команду, которая будет участвовать во внеочередных парламентских выборах.

Сообщили в среду в пресс-службе партии на странице в Facebook .

"На мероприятии будет представлена команда Игоря Смешко, вместе с которой он идет на парламентские выборы. В команде - известные, авторитетные, профессиональные, опытные и молодые лидеры, приход которых в политику для многих станет неожиданностью", - говорится в сообщении.

Будет также утверждена программа партии "Сила и честь", предвыборный список и список кандидатов в мажоритарных округах.

Презентация состоится в Киеве в субботу, 8 июня, в 11:00.