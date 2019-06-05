Омелян: У нас с Зеленским общие взгляды относительно "государства в смартфоне"

5 июня, 2019, 10:38

У министра инфраструктура Владимира Омеляна совместные взгляды с президентом Владимиром Зеленским по развитию цифровой экономики страны

Об этом Омелян сказал в эфире "5 канала", передает "Украинская правда" .

"Надо отдать должное, сегодня у нас была конференция, где была команда президента и мы обсудили взгляды на цифровую экономику и я рад, что эти взгляды у нас общие", - сказал Омелян.

Министр заявил, что надеется, что виде совместная работа, "главное, что государство от этого только выиграет"

Вместе с тем он отметил, что следует избегать радикализма и не забывать о кибербезопасности, поскольку так называемый "вирус Петя" и другие показал, что в один момент можно остаться с одними бумагами.