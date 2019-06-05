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Espreso.tvОбществоОлег Сенцов "нормально себя чувствует", - адвокат Динзе

Олег Сенцов "нормально себя чувствует", - адвокат Динзе


фото: ap
Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов "нормально себя чувствует", заявил адвокат Дмитрий Динзе

Правозащитник Дмитрий Динзе посетил подзащитного в колонии в северном городе Лабытнанги 5 июня, сообщается в "Крым.Реалии".

"В принципе, он нормально себя чувствует. Сегодня у него было хорошее настроение. Здоровье тоже в норме, набрал нормальную физическую форму. Соответственно, по здоровью никаких жалоб нет", - сказал адвокат.

Так что, по словам Динзе, сейчас Сенцов активно занимается творчеством: работает над новым фильмом и ждет издания второго романа, который написал во время заключения.

  • Олег Сенцов осужден в России на 20 лет лишения свободы по сфабрикованному обвинению в подготовке теракта в аннексированном Крыму. Свою вину он не признает. Сенцов отбывает наказание в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России. В прошлом году режиссер 145 дней держал голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.
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