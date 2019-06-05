Олег Сенцов "нормально себя чувствует", - адвокат Динзе

5 июня, 2019, 16:12

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов "нормально себя чувствует", заявил адвокат Дмитрий Динзе

Правозащитник Дмитрий Динзе посетил подзащитного в колонии в северном городе Лабытнанги 5 июня, сообщается в "Крым.Реалии".

"В принципе, он нормально себя чувствует. Сегодня у него было хорошее настроение. Здоровье тоже в норме, набрал нормальную физическую форму. Соответственно, по здоровью никаких жалоб нет", - сказал адвокат.

Так что, по словам Динзе, сейчас Сенцов активно занимается творчеством: работает над новым фильмом и ждет издания второго романа, который написал во время заключения.