Олег Сенцов "нормально себя чувствует", - адвокат Динзе
5 июня, 2019, 16:12
Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов "нормально себя чувствует", заявил адвокат Дмитрий Динзе
Правозащитник Дмитрий Динзе посетил подзащитного в колонии в северном городе Лабытнанги 5 июня, сообщается в "Крым.Реалии".
"В принципе, он нормально себя чувствует. Сегодня у него было хорошее настроение. Здоровье тоже в норме, набрал нормальную физическую форму. Соответственно, по здоровью никаких жалоб нет", - сказал адвокат.
Так что, по словам Динзе, сейчас Сенцов активно занимается творчеством: работает над новым фильмом и ждет издания второго романа, который написал во время заключения.
- Олег Сенцов осужден в России на 20 лет лишения свободы по сфабрикованному обвинению в подготовке теракта в аннексированном Крыму. Свою вину он не признает. Сенцов отбывает наказание в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России. В прошлом году режиссер 145 дней держал голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.