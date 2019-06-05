Обоих полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, уволили с должностей

5 июня, 2019, 22:11

Старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько уволены со службы

Об этом заявил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, передает Громадське

Он отметил, что это самое тяжкое дисциплинарное взыскание, которое можно было сделать в этой ситуации до завершения досудебного расследования Государственным бюро расследования и принятия решения суда.