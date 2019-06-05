Обоих полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, уволили с должностей
5 июня, 2019, 22:11
Старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько уволены со службы
Об этом заявил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, передает Громадське.
Он отметил, что это самое тяжкое дисциплинарное взыскание, которое можно было сделать в этой ситуации до завершения досудебного расследования Государственным бюро расследования и принятия решения суда.
В субботу, 1 июня, в городе Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Врачи зафиксировали у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговую травму.
- Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой.
- 2 июня эти полицейские были задержаны.
- Им сообщили о подозрении.
- 3 июня ранен мальчик умер.
- Дело переквалифицировали на "умышленное убийство".
- 5 июня мальчика похоронили.