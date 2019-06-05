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Espreso.tvОбществоОбоих полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, уволили с должностей

Обоих полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, уволили с должностей

Старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько уволены со службы
Об этом заявил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, передает Громадське.
 
Он отметил, что это самое тяжкое дисциплинарное взыскание, которое можно было сделать в этой ситуации до завершения досудебного расследования Государственным бюро расследования и принятия решения суда.

В субботу, 1 июня, в городе Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Врачи зафиксировали у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговую травму.

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