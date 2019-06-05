Новое украинское правописание: сколько продлится переходный период

5 июня, 2019, 15:46

Стало известно, сколько продлится переходный период во внедрении нового украинского правописания

Переходный период - это отрезок времени в течение которого использование старых норм правописания не будет считаться ошибкой. Для новой редакции украинского правописания он составит пять лет, сообщила пресс-служба правительства.

Изменение украинского правописания вызвало бурную реакцию общества. Ведь общество разделилось на два лагеря: часть людей считает изменения в правописании нецелесообразными и бессмысленными. Другая часть считает, что возвращение к правописанию 1928 года сделает язык более аутентичным и поможет избежать русизмов и упрощений.

"Правописание нуждается в обновлении, чтобы учесть те изменения, которые происходят в жизни", - отметил заместитель министра образования и науки Украины Максим Стриха.

Он добавил, что в предыдущей редакции правописания, утвержденной 30 лет назад, не было ответа, как, например, правильно писать айфон и стартап. В целом, отметил Стриха, изменения можно разделить на две большие группы: обязательные и вариативные.

Например, без вариантов пишем: проєкт, проєкція; мінісукня, віцепрезидент, ексміністр, вебсайт; пів хвилини, пів яблука, пів Києва, пів аркуша, пів Європи.

Двумя вариантами можем писать: аудієнція і авдієнція, лауреат і лавреат (пор. лавр), аудиторія і авдиторія; кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт.

Стриха отметил, что в течение переходного периода использование старой редакции - не будет ошибкой. По его словам, как во время нынешнего ВНО, так и в ближайшие 5 лет будут использоваться те нормы, которые не претерпели изменений.