Несмотря на пиковые выплаты по госдолгу, бюджет Украины удалось вывести в профицит, - Минфин

5 июня, 2019, 11:03

По итогам первых 5 месяцев года бюджет Украины удалось вывести в профицит, то есть доходы госбюджета превысили расходы

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

По ее словам, в мае Украина смогла своевременно и в полном объеме рассчиталась за пиковыми выплатами по государственному долгу, которые составили около $ 2,6 млрд.

"Первый пиковый долговой месяц - май с $ 2,6 млрд погашению и обслуживанию внутренних и внешних обязательств пройден спокойно, при этом все остальные платежей сделано в плановом режиме", - сообщила Маркарова.

Поэтому, несмотря на пиковые выплаты по государственному долгу, бюджет Украины удалось вывести в профицит (то есть доходы превысили расходы) по итогам первых 5 месяцев года, пояснила Маркарова.