Несмотря на пиковые выплаты по госдолгу, бюджет Украины удалось вывести в профицит, - Минфин
Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
По ее словам, в мае Украина смогла своевременно и в полном объеме рассчиталась за пиковыми выплатами по государственному долгу, которые составили около $ 2,6 млрд.
"Первый пиковый долговой месяц - май с $ 2,6 млрд погашению и обслуживанию внутренних и внешних обязательств пройден спокойно, при этом все остальные платежей сделано в плановом режиме", - сообщила Маркарова.
Поэтому, несмотря на пиковые выплаты по государственному долгу, бюджет Украины удалось вывести в профицит (то есть доходы превысили расходы) по итогам первых 5 месяцев года, пояснила Маркарова.
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Напомним, в начале апреля Министерство финансов Украины обновило план выплат по государственному долгу в 2019 году, увеличив объем платежей в 15,32 млрд грн.
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Кабмин планирует до 2020 года уменьшить государственный долг Украины в 49% ВВП .
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Напомним, в 2019 Украина необходимо одолжить около $ 4 млрд , ведь на погашение и обслуживание государственного долга нужно потратить 418 млрд грн, рассказала мигистр финансов Оксана Маркарова.