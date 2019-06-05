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Espreso.tvОбщество«Не лучший фон для переговоров": Зеленский обвинил РФ в эскалации войны на Донбассе

«Не лучший фон для переговоров": Зеленский обвинил РФ в эскалации войны на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям РФ из-за обострения на фронте, в результате которого трое украинских военных погибли, еще трое - получили ранения

Об этом Зеленский написал в Facebook.

"Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы ", - написал Зеленский.

Президент также выразил соболезнования родным погибших и пожелал выздоровления раненым.

"В результате усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены. Я сочувствую семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Зеленский.

  • Напомним, в результате вражеских обстрелов на Донбассе 4 июня погибли двое бойцов Операции объединенных сил, еще трое были ранены. Утром 5 июня оккупанты продолжили стрелять, из-за чего погиб еще один украинский военный.
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