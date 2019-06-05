«Не лучший фон для переговоров": Зеленский обвинил РФ в эскалации войны на Донбассе
Об этом Зеленский написал в Facebook.
"Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы ", - написал Зеленский.
Президент также выразил соболезнования родным погибших и пожелал выздоровления раненым.
"В результате усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены. Я сочувствую семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Зеленский.
- Напомним, в результате вражеских обстрелов на Донбассе 4 июня погибли двое бойцов Операции объединенных сил, еще трое были ранены. Утром 5 июня оккупанты продолжили стрелять, из-за чего погиб еще один украинский военный.