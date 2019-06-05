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Espreso.tvОбществоНа Донбассе боевики убили украинского военного

На Донбассе боевики убили украинского военного

С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня в районе ООС, погиб один военный

Об этом сообщает штаб ООС.

Как отмечается, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Талаковки, села Водяное и Новогригорьевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из автоматического стрелкового и снайперского оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-1.

Вследствие вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

 

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