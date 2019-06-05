Минобороны неэффективно использовало более 600 млн грн, - Счетная палата
Об этом говорится в разъяснении Счетной палаты.
Проверялось использование средств по бюджетной программе "Строительство (приобретение) жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины", главным распорядителем которой является Министерство обороны Украины.
Объем проверенных средств - 1 млрд 438, 3 млн грн. Объем неэффективного управления и использования бюджетных средств - более 600 млн грн.
В эту сумму входит:
- 348,7 млн грн потратили на оплату квартир, которые на бумаге были готовы к заселению, а по факту не были готовы для проживания;
- 165,4 млн грн направили в незавершенное жилищное строительство;
- 78,4 млн грн использовали на оплату квартир, потребности в которых не было;
- 8,9 млн грн - оплата "готовых для заселения" квартир, которые не получили;
- 6,4 млн грн выплатили в качестве компенсации за неполученное жилье военнослужащим Главного управления разведки, предусмотренных отдельной сметой;
- 1,5 млн грн - оплата инфляционных и судебных издержек.
Процент неэффективного управления и использования средств в общей сумме проверенных средств распорядителя бюджетных средств - 42%.
Среди других неэффективных пользователей государственных средств МЗ, Генпрокуратура, Мининфраструктуры и Госслужба по делам ветеранов войны и участников АТО.