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Espreso.tvОбществоМинобороны неэффективно использовало более 600 млн грн, - Счетная палата

Минобороны неэффективно использовало более 600 млн грн, - Счетная палата

Аудит в Минобороны обнаружил неэффективное распоряжение бюджетными средствами 2018 года

Об этом говорится в разъяснении Счетной палаты.

Проверялось использование средств по бюджетной программе "Строительство (приобретение) жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины", главным распорядителем которой является Министерство обороны Украины.

Объем проверенных средств - 1 млрд 438, 3 млн грн. Объем неэффективного управления и использования бюджетных средств - более 600 млн грн.

В эту сумму входит:

  • 348,7 млн грн потратили на оплату квартир, которые на бумаге были готовы к заселению, а по факту не были готовы для проживания;
  • 165,4 млн грн направили в незавершенное жилищное строительство;
  • 78,4 млн грн использовали на оплату квартир, потребности в которых не было;
  • 8,9 млн грн - оплата "готовых для заселения" квартир, которые не получили;
  • 6,4 млн грн выплатили в качестве компенсации за неполученное жилье военнослужащим Главного управления разведки, предусмотренных отдельной сметой;
  • 1,5 млн грн - оплата инфляционных и судебных издержек.

Процент неэффективного управления и использования средств в общей сумме проверенных средств распорядителя бюджетных средств - 42%.

Среди других неэффективных пользователей государственных средств МЗ, Генпрокуратура, Мининфраструктуры и Госслужба по делам ветеранов войны и участников АТО.

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