Мы действительно общались с президентом Зеленским по телефону, - Саакашвили
Об этом экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили написал в Facebook.
"Мы действительно пообщались с президентом Зеленским по телефону", - отметил Саакашвили.
Экс-глава Грузии подчеркнул, что поблагодарил Зеленского за восстановление украинского гражданства.
"Я его поблагодарил за восстановление моего гражданства, пожелал успехов и сказал ему, что никаких должностей просить у него не собираюсь, а советы готов давать без всякого официального статуса, если в этом будет необходимость", - отметил Саакашвили.
По словам Зеленского, он вернул гражданство Михаилу Саакашвили, потому что хотел восстановить справедливость в отношении него.
По мнению Саакашвили, президент Зеленский в общении очень простой и дружелюбный, в то же время он цепкий и все "хватает на лету".
- Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом восстановил украинское гражданство экс-губернатору Одесской области Саакашвили, которого его лишил Порошенко в июле 2017 года.
- 29 мая во Киев прилетел экс-глава Одесской ОГА Саакашвили. В "Борисполе" его встретили караваем сотни сторонников.
- 4 июня лидер УДАРа, мэр Киева Виталий Кличко предложил Саакашвили вместе идти на парламентские выборы и возглавить партию.
- 5 июня Саакашвили выдвинул условия для объединения с партией Кличко : УДАР избавиться от "друзей Порошенко" и коррупционеров.
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