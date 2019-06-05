Мы действительно общались с президентом Зеленским по телефону, - Саакашвили

5 июня, 2019, 18:24

Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращение украинского гражданства и предложил свою помощь

Об этом экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили написал в Facebook.

"Мы действительно пообщались с президентом Зеленским по телефону", - отметил Саакашвили.

Экс-глава Грузии подчеркнул, что поблагодарил Зеленского за восстановление украинского гражданства.

"Я его поблагодарил за восстановление моего гражданства, пожелал успехов и сказал ему, что никаких должностей просить у него не собираюсь, а советы готов давать без всякого официального статуса, если в этом будет необходимость", - отметил Саакашвили.

По словам Зеленского, он вернул гражданство Михаилу Саакашвили, потому что хотел восстановить справедливость в отношении него.

По мнению Саакашвили, президент Зеленский в общении очень простой и дружелюбный, в то же время он цепкий и все "хватает на лету".