Молдова никогда не заплатит России за газ для Приднестровья, - Додон

5 июня, 2019, 10:56

Молдова не собирается платить России за газ, который был поставлен ею Приднестровскому региону, заявил президент Молдовы Игорь Додон

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Долг Приднестровья за газ - это очень серьезная проблема. Мы за газ никогда не заплатим. Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега. И этот вопрос нужно обсуждать", - заявил Додон во вторник вечером в интервью телеканалу NTV-Moldova.

Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с вицепремьер РФ Дмитрием Козаком, который во вторник завершил свой визит в Молдову, а также побывал в Приднестровье.

Как заявил Додон, "проблему поставок газа нужно обсуждать в комплексе, и самым серьезным образом".

"Есть риски, что с нового года мы можем остаться без российского газа. Все знают о том, что обсуждается вопрос о прекращении транзита российского газа через Украину. Мы попытаемся решить этот вопрос через другие источники, хотя это и не просто. А Приднестровье больше не сможет бесплатно получать российский газ. И ситуация в регионе изменится коренным образом. Это меняет все для Приднестровья ", - отметил президент Молдовы.