Лига наций: где смотреть полуфинал Португалия - Швейцария

5 июня, 2019, 12:10

Сегодня в полуфинальном матче футбольной Лиги наций встречаются сборные Португалии и Швейцарии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига наций

1/2 финала

Португалия - Швейцария

5 июня, Порту, стадион "Драгау"

Начало - 21:45

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На групповом раунде Лиги наций Португалия в группе A3 опередила команды Италии и Польши. Швейцария заняла первое место в группе A2, оставив позади Бельгию и Исландию.

В другом полуфинале Лиги наций 6 июня встретятся Нидерланды и Англия. Финал и матч за третье место состоятся 9 июня.

Португалия является соперником сборной Украины в отборе Евро-2020. 22 марта команда Андрея Шевченко сыграла в гостях с действующими чемпионами Европы вничью 0: 0.