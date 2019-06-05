Лига наций: где смотреть полуфинал Португалия - Швейцария
5 июня, 2019, 12:10
Сегодня в полуфинальном матче футбольной Лиги наций встречаются сборные Португалии и Швейцарии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига наций
1/2 финала
Португалия - Швейцария
5 июня, Порту, стадион "Драгау"
Начало - 21:45
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
На групповом раунде Лиги наций Португалия в группе A3 опередила команды Италии и Польши. Швейцария заняла первое место в группе A2, оставив позади Бельгию и Исландию.
В другом полуфинале Лиги наций 6 июня встретятся Нидерланды и Англия. Финал и матч за третье место состоятся 9 июня.
Португалия является соперником сборной Украины в отборе Евро-2020. 22 марта команда Андрея Шевченко сыграла в гостях с действующими чемпионами Европы вничью 0: 0.
- Напомним, 22 марта 2019 в стартовом отборочном матче Евро-2020 сборная Украины сыграла в Лиссабоне вничью с Португалией .
- 3 мая сборная Португалии назвала состав на финальную часть Лиги наций, к которому попал форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду .