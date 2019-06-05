//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛига наций: где смотреть полуфинал Португалия - Швейцария

Лига наций: где смотреть полуфинал Португалия - Швейцария


фото: uefa
Сегодня в полуфинальном матче футбольной Лиги наций встречаются сборные Португалии и Швейцарии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига наций

1/2 финала

Португалия - Швейцария

5 июня, Порту, стадион "Драгау"

Начало - 21:45

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

На групповом раунде Лиги наций Португалия в группе A3 опередила команды Италии и Польши. Швейцария заняла первое место в группе A2, оставив позади Бельгию и Исландию.

В другом полуфинале Лиги наций 6 июня встретятся Нидерланды и Англия. Финал и матч за третье место состоятся 9 июня.

Португалия является соперником сборной Украины в отборе Евро-2020. 22 марта команда Андрея Шевченко сыграла в гостях с действующими чемпионами Европы вничью 0: 0.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 июня, 2019 среда

больше новостей

5 июня, 2019 среда

4 июня, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать