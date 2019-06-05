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Espreso.tvОбществоКучма обещает прогресс в вопросе украинских заложников в РФ и на оккупированном Донбассе

Кучма обещает прогресс в вопросе украинских заложников в РФ и на оккупированном Донбассе

Второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кучма уверен в том, что прогресс в вопросе заложников будет решен

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Что касается обмена военнопленных или незаконно удерживаемых - я не могу сказать, что завтра будет принципиальное решение, но я четко знаю, что эти вопросы начнут решаться: сколько на сколько и так далее", - сказал он в Минске после заседания ТКГ.

По словам Кучмы, на заседании ТКГ также поднимался вопрос об украинских моряках, находящихся под арестом в РФ.

"Я также уверен, что перемещения обязательно будут", - подчеркнул он.

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