Кучма обещает прогресс в вопросе украинских заложников в РФ и на оккупированном Донбассе
5 июня, 2019, 19:04
Второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кучма уверен в том, что прогресс в вопросе заложников будет решен
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Что касается обмена военнопленных или незаконно удерживаемых - я не могу сказать, что завтра будет принципиальное решение, но я четко знаю, что эти вопросы начнут решаться: сколько на сколько и так далее", - сказал он в Минске после заседания ТКГ.
По словам Кучмы, на заседании ТКГ также поднимался вопрос об украинских моряках, находящихся под арестом в РФ.
"Я также уверен, что перемещения обязательно будут", - подчеркнул он.
- 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что Россия должна немедленно освободить пленных украинских моряков и задержанные военные суда и вернуть их Украине.
- В Министерстве иностранных прав требуют от России немедленно выполнить решение Международного трибунала по морскому праву и освободить украинских моряков.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией приказа Международного трибунала ООН засвидетельствует готовность к прекращению конфликта с Украиной.