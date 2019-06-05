IKEA показала роботизированную мебель-трансформер для очень маленьких квартир

5 июня, 2019, 12:59

Шведский производитель мебели IKEA и американский стартап Ori Living представили первую линейку роботизированной мебели-трансформеров Rognan для маленьких квартир

Как говорится в сообщении компании, линейка поступит в продажу в 2020 году в Гонконге и Японии.

Мебелью можно управлять с помощью специальной сенсорной панели. Rognan рассчитана на помещение размером 3 на 3,5 м - именно поэтому сначала линейка будет представлена ​​в Гонконге и в Японии, которые славятся своими небольшими размерами квартир.

Планируется, что Rognan будет представлять собой единый конструктор, в который войдут спальное место, емкость для хранения вещей, кровать и стол. Чтобы выбрать необходимый режим, пользователю нужно просто выбрать его сенсорной панели Rognan. Подробнее о проекте станет известно в течение 2019 года.