//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирIKEA показала роботизированную мебель-трансформер для очень маленьких квартир

IKEA показала роботизированную мебель-трансформер для очень маленьких квартир

Шведский производитель мебели IKEA и американский стартап Ori Living представили первую линейку роботизированной мебели-трансформеров Rognan для маленьких квартир

Как говорится в сообщении компании, линейка поступит в продажу в 2020 году в Гонконге и Японии.

Мебелью можно управлять с помощью специальной сенсорной панели. Rognan рассчитана на помещение размером 3 на 3,5 м - именно поэтому сначала линейка будет представлена ​​в Гонконге и в Японии, которые славятся своими небольшими размерами квартир. 

Планируется, что Rognan будет представлять собой единый конструктор, в который войдут спальное место, емкость для хранения вещей, кровать и стол. Чтобы выбрать необходимый режим, пользователю нужно просто выбрать его сенсорной панели Rognan. Подробнее о проекте станет известно в течение 2019 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 июня, 2019 среда

больше новостей

5 июня, 2019 среда

4 июня, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать