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Espreso.tvОбществоГлава Генштаба Хомчак не будет принимать участия во встрече ТКГ, - АП

Глава Генштаба Хомчак не будет принимать участия во встрече ТКГ, - АП

Руслан Хомчак
фото: gordonua
Начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак не будет участвовать в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске

Соответствующее решение принял президент Украины Владимир Зеленский , передает пресс-служба Администрации президента.

"После дополнительных консультаций президент Украины принял решение, что для участия начальника Генерального штаба, главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске пока не время", - говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ на встрече ТКГ в подгруппе по безопасности будет представлять заместитель командующего Операции объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.

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