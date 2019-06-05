Глава Генштаба Хомчак не будет принимать участия во встрече ТКГ, - АП
5 июня, 2019, 12:47
Начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак не будет участвовать в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске
Соответствующее решение принял президент Украины Владимир Зеленский , передает пресс-служба Администрации президента.
"После дополнительных консультаций президент Украины принял решение, что для участия начальника Генерального штаба, главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске пока не время", - говорится в сообщении.
Генштаб ВСУ на встрече ТКГ в подгруппе по безопасности будет представлять заместитель командующего Операции объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.
- Напомним, ранее предполагалось, что Хомчак будет участвовать в переговорах в Минске.