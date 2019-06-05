Ганапольский на "Прямом" нагрубил жене погибшего шахтера: Я хочу! Причем здесь вы?
5 июня, 2019, 20:21
Матвей Ганапольский во время съемок сюжета на «Прямом" о покупке квартиры семье погибшего шахтера отличился грубым поведением в отношении убитой горем вдовы
Видео опубликовано на YouTube-канале "Прямого".
Случай произошел во время съемок телесюжета в Червонограде, в семье погибшего шахтера Михаила Павлика.
В видеоролике видно, что жена погибшего горняка почти постоянно плачет, находясь в подавленном состоянии.
Журналист Ганапольский сидит с плачущей женщиной рядом. Затем он обращается к ассистентам: "Дайте, кто-нибудь воды!". На что вдова шахтера сказала, что не хочет пить.
В ответ журналист грубо ответил плачущей женщине: "Я хочу! Причем здесь вы?".
После того, как ему подали чашку с водой, он отпил из нее и продолжил общаться с убитой горем вдовой.
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