Филатов: То, что хочет создать Коломойский, знает только он один

5 июня, 2019, 19:15

Мэр Днипра Борис Филатов прокомментировал свои отношения с олигархом Игорем Коломойским и президентом Владимиром Зеленским

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Зеленский неподконтролен Коломойскому. А то, что хочет создать Коломойский, знает только он один. Он гроссмейстер. Он играет на огромном количестве шахматных досок. Чего он добивается, я думаю, что только он один это знает", - отметил Филатов.

Он также рассказал, что знаком с Владимиром Зеленским лет 10, который, по его мнению, "абсолютно нормальная, земной человек".

Мэр Днипра добавил, что не хочет, чтобы "позитивный человек по имени Володя забронзовел".

"А предпосылки этому (бронзовению, - ред.) зависят от самой работы: от кабинета, где ты находишься, и от окружения. Когда к тебе все время приходят и все время шепчут на ухо или какие-то бумажки подсовывают", - пояснил Филатов.