ФСБ в Севастополе ликвидировала ячейку "Свидетелей Иеговы"

5 июня, 2019, 21:00

В Севастополе ФСБ пресекла деятельность ячейки запрещенной в РФ религиозной организации "Свидетели Иеговы"

Об этом сообщает российское информационное агентство "Интерфакс".

Отмечается, что ячейку организовал житель города. Он, якобы, проводил собрания, привлекал в "секту" новых участников и пропагандировал ее идеи. На него завели уголовное дело об организации деятельности "экстремистской группы".

Во время обысков дома у предполагаемых членов ячейки силовики нашли "более 70 экземпляров экстремистской литературы, 250 отчетов о сборе пожертвований и брошюры "Свидетелей Иеговы".