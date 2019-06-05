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Espreso.tvОбществоФСБ в Севастополе ликвидировала ячейку "Свидетелей Иеговы"

ФСБ в Севастополе ликвидировала ячейку "Свидетелей Иеговы"

В Севастополе ФСБ пресекла деятельность ячейки запрещенной в РФ религиозной организации "Свидетели Иеговы"
Об этом сообщает российское информационное агентство "Интерфакс".
 
Отмечается, что ячейку организовал житель города. Он, якобы, проводил собрания, привлекал в "секту" новых участников и пропагандировал ее идеи. На него завели уголовное дело об организации деятельности "экстремистской группы".
 
Во время обысков дома у предполагаемых членов ячейки силовики нашли "более 70 экземпляров экстремистской литературы, 250 отчетов о сборе пожертвований и брошюры "Свидетелей Иеговы".
  • В марте 2019 года силовики пресекли деятельность "Свидетелей Иеговы" в Ялте.
  • Напомним, что в РФ с 20 апреля 2017 года Верховный суд запретил организацию "Свидетелей Иеговы".
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