Форвард сборной Украины дважды за несколько секунд забил дебютанту команды
5 июня, 2019, 10:49
Нападающий сборной Украины Артем Беседин на тренировке национальной команды дважды в течение нескольких секунд огорчил новичка Юрия Панькова
Видео голов опубликовано на FootBoom .
Форвард Артем Беседин продуктивно отработал на тренировке национальной команды, которая продолжает подготовку к отборочным матчам чемпионата европа 2020 года с сборными Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня).
34-летний Юрий Панькив получил дебютный вызов в сборную Украины.
- 4 июня стало известно, что лидер сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич не сыграет против Украины в отборочном матче чемпионата Европы-2020.
- 2 июня главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о кадровых проблемах перед отборочными матчами Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.