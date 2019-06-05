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Espreso.tvСпортФорвард сборной Украины дважды за несколько секунд забил дебютанту команды

Форвард сборной Украины дважды за несколько секунд забил дебютанту команды


фото: ffu.ua
Нападающий сборной Украины Артем Беседин на тренировке национальной команды дважды в течение нескольких секунд огорчил новичка Юрия Панькова

Видео голов опубликовано на FootBoom .

Форвард Артем Беседин продуктивно отработал на тренировке национальной команды, которая продолжает подготовку к отборочным матчам чемпионата европа 2020 года с сборными Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня).

34-летний Юрий Панькив получил дебютный вызов в сборную Украины.

 

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