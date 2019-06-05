Форвард сборной Украины дважды за несколько секунд забил дебютанту команды

5 июня, 2019, 10:49

Нападающий сборной Украины Артем Беседин на тренировке национальной команды дважды в течение нескольких секунд огорчил новичка Юрия Панькова

Видео голов опубликовано на FootBoom .

Форвард Артем Беседин продуктивно отработал на тренировке национальной команды, которая продолжает подготовку к отборочным матчам чемпионата европа 2020 года с сборными Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня).

34-летний Юрий Панькив получил дебютный вызов в сборную Украины.