Forbes назвал самую богатую певицу мира

5 июня, 2019, 11:16

Американская певица Рианна стала самой богатой певицей: журнал Forbes оценил ее состояние в $ 600 млн

Об этом говорится в материале журнала.

"Известная сначала как певица, Рианна (31 год) стала иконой стиля и предпринимателем, а также вскоре она станет первой чернокожей женщиной, которая отвечает за большой роскошный дом моды. Все эти усилия составляют $ 600 млн, что делает ее самой богатой певицей в мире, опередив таких, как Мадонна ($ 570 млн), Селин Дион ($ 450 млн) и Бейонсе ($ 400 млн) ", - говорится в сообщении.

Однако, основную часть своего состояния 31-летняя певица заработала не благодаря музыке, а благодаря партнерству с международной группой компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Корпорация стала совладельцем косметического бренда Fenty Beauty, который создала Рианна в 2017 году.