Елена Зеленская навестила украинских военных, которые восстанавливаются в госпитале Брюсселя

5 июня, 2019, 19:51

Супруга президента Украины Елена Зеленская встретилась в Брюсселе с украинскими военными, находящихся на лечении в Военном госпитале им. королевы Астрид

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Реабилитацию в этом госпитале проходят военные, получившие пулевые ранения на Донбассе в конце 2017 - начале 2018 года.

Елена Зеленская передала бойцам открытки, которые они подписали вместе с мужем, и спросила у защитников о состоянии здоровья, ходе реабилитации и помощи, в которой они нуждаются.

"У вас позитивный настрой. Мне кажется, что это самое главное для выздоровления. Владимир передает вам привет. Он не смог сегодня приехать. Вчера мы подписывали открытки - написали от души. Мы все вас ценим и ждем ", - сказала супруга президента.