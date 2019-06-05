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Espreso.tvОбществоЕлена Зеленская навестила украинских военных, которые восстанавливаются в госпитале Брюсселя

Елена Зеленская навестила украинских военных, которые восстанавливаются в госпитале Брюсселя

Супруга президента Украины Елена Зеленская встретилась в Брюсселе с украинскими военными, находящихся на лечении в Военном госпитале им. королевы Астрид
Об этом сообщает пресс-служба президента.
 
Реабилитацию в этом госпитале проходят военные, получившие пулевые ранения на Донбассе в конце 2017 - начале 2018 года.
 
Елена Зеленская передала бойцам открытки, которые они подписали вместе с мужем, и спросила у защитников о состоянии здоровья, ходе реабилитации и помощи, в которой они нуждаются.
 
"У вас позитивный настрой. Мне кажется, что это самое главное для выздоровления. Владимир передает вам привет. Он не смог сегодня приехать. Вчера мы подписывали открытки - написали от души. Мы все вас ценим и ждем ", - сказала супруга президента.
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