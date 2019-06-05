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Espreso.tvСпортЭкс-футболист "Шахтера" согласился играть за сборную Китая

Экс-футболист "Шахтера" согласился играть за сборную Китая


фото: sport24
Бывший полузащитник "Шахтера" бразилец Алекс Тейшейра согласился сменить гражданство и выступать за сборную Китая

Об этом сообщает "Футбол 24" .

Бывший игрок "Шахтера" Алекс Тейшейра вскоре получит китайское гражданство и будет выступать за сборную Китая.

Возможность натурализовуваты иностранцев была одним из главных условий Марчелло Липпи перед возвращением на пост главного тренера сборной Китая.

Ранее китайское гражданство получил воспитанник лондонского "Арсенала" англичанин Нико Еннарис, который стал первым легионером в истории команды. Липпи уже вызвал его в сборную Китая для подготовки к матчам против Филиппин (7 июня) и Таджикистана (11 июня).

29-летний Алекс Тейшейра выступал за "Шахтер" с 2010 по 2015 годы, сыграл 146 матчей и забил 67 голов. В начале 2016-го года бразилец перешел в китайский "Цзянсу Сунин".

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