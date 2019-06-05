Две мертвые звезды слились воедино и "ожили". Как это произошло

5 июня, 2019, 10:55

Астрономы открыли звезду, созданную из двух мертвых звезд, которые слились вместе, запустив термоядерный синтез в ядре

Об этом говорится в статье в журнале Nature .

Звезда называется J005311 и находится 10 тыс световых лет от Земли, в созвездии Кассиопеи. Она привлекла внимание астрономов, так как находится внутри планетарной туманности, которая излучает только в инфракрасном диапазоне, а не видимый свет. Это был интересный факт, поэтому ученые решили исследовать звезду лучше, используя спектроскопию для анализа химического состава газопылевого облака.

Спектральный анализ показал, что в объекте не было ни водорода, ни гелия. И именно в этом крылось объяснение необычного факта. Звезды главной последовательности содержат в своих ядрах водород и гелий - самые легкие элементы. Между этими элементами и происходит термоядерный синтез в ядре молодой звезды. Но чем старше звезда, тем больше в ней накапливается тяжелых элементов и тем меньше становится водорода и гелия.

Изображение туманности вокруг звезд, "ожили" в инфракрасном диапазоне.

Но в жизни звезды наступает такой этап, когда энергии с термоядерных реакций не хватает для запуска новых процессов. Чтобы дать энергию новым процессам, ядро ​​звезды начинает сжиматься. Радиационное давление от этого сжатия заставляет внешние слои звезды расширяться, образуется красный гигант. В конце концов, когда все гелий закончится, эти внешние слои будут выброшены в космос, образуя планетарную туманность вокруг ядра белого карлика.

Однако J005311 светит слишком ярко для одного белого карлика: его абсолютная светимость составляет около 40 тысячам Солнц. Учитывая тот факт, что в ее составе практически нет водорода и гелия, а также то, что большинство звезд существуют в двойных системах, можно с большой долей вероятности сказать, что J005311 - это слиты вместе звезды одной системы.

По словам ученых, это довольно редкое явление. По их данным, в Млечном Пути вряд ли найдется хотя бы дюжина таких объектов. Именно поэтому они считают, что получили уникальные данные, которые позволят лучше понять поведение звезд и процессы, происходящие внутри них.

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