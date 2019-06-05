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Espreso.tvОбществоDeutsche Bank конфисковал у Венесуэлы 20 тонн золота за кредит, - Bloomberg

Deutsche Bank конфисковал у Венесуэлы 20 тонн золота за кредит, - Bloomberg

Немецкий Deutsche Bank AG конфисковал у Венесуэлы 20 тонн золота, поскольку она не выполнила условия соглашения по кредиту на $ 750 млн

Об этом Bloomberg сообщили два источника, имеющих дело с ситуацией.

Известно, что конфискованное золото было предоставлено Каракасом как залог по кредиту. Венесуэла получила этот кредит в 2016 году наличными.

Срок выплаты кредита должен был закончиться в 2021 году, однако из-за пропущенных платежей по процентам обязательства Венесуэлы перед немецким банком были погашены досрочно.

Издание сообщает, что представитель Deutsche Bank отказался прокомментировать эту информацию.

В то же время сторонники лидера оппозиции Венесуэлы, временного президента Хуана Гуайдо попросили Deutsche Bank внести на счет, доступа к которому не будет у действующего президента Николаса Мадуро, $ 120 млн, что по их мнению, равна разнице в цене золота со времени его приобретения до нынешнего уровня.

"Мы связываемся с Deutsche Bank, чтобы договориться об условиях, в соответствии с которыми разница, которая принадлежит Центральному банку Венесуэлы, будет выплачиваться законному правительству Венесуэлы", - сообщил венесуэльский оппозиционер Хосе Игнасио Эрнандес, предназначенный Гуайдо спецпрокуроры Боливарианской Республики.

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