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Espreso.tvОбществоДепутаты "Народного фронта" предоставили Конституционному суду доказательства существования коалиции и просят признать указ Президента о роспуске парламента неконституционным

Депутаты "Народного фронта" предоставили Конституционному суду доказательства существования коалиции и просят признать указ Президента о роспуске парламента неконституционным


фото: http://nfront.org.ua
Коалиция "Европейская Украина" юридически и фактически существовала в Верховной Раде VIII-го созыва, поэтому Президент не имел права досрочно прекращать полномочия парламента

Об этом сообщили народные депутаты фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук и Игорь Алексеев на брифинге возле Конституционного Суда, пишет пресс-служба НФ.

"Хочу еще раз подчеркнуть важную и принципиальную вещь, что в коалиции депутатских фракций в Верховной Раде VIII-го созыва, которая состояла как из депутатских фракций, в которую также входили внефракционные народные депутаты, за все время ее существования, то есть с момента формирования в ноябре 2014 года, и до фактически прекращения в мае 2019 года, никогда не было меньше депутатов, чем большинство, то есть 226 народных депутатов ", - подчеркнул он.

"Именно поэтому мы считаем, что указ президента о роспуске парламента был принят неконституционно, поскольку после объявления о прекращении существования коалиции по Конституции есть срок на формирование новой коалиции", - сказал он.

Алексеев подчеркнул, что на момент выдачи указа о роспуске ВР соответствующий срок не истек.

"Поэтому мы дополнительно аргументируем нашу позицию судье-докладчику. Конечно, мы эту позицию будем объяснять непосредственно во время слушаний в Конституционном Суде", - заверил депутат.

"Еще раз хочу обратиться к Президенту Зеленского с призывом быть гарантом Конституции, на которой он присягал перед народом. Задача президента - обеспечивать, чтобы Украина была страной верховенства права для каждого - от рядового гражданина до чиновников высшего звена", - заявил Тетерук.

 

 

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