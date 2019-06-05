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Espreso.tvСпортДебют футболиста сборной Украины за "Селтик" откладывается

Дебют футболиста сборной Украины за "Селтик" откладывается


фото: twitter
Украинский полузащитник Марьян Швед не сможет дебютировать за шотландский "Селтик" в первой встрече сезона

Об этом сообщает The Scotish Sun .

Швед пропустит дебют сезона из-за удаления в последнем матче за "Карпаты". Футболист получил прямую красную карточку на 45-й минуте матча чемпионата Украины с "Арсеналом-Киевом" (1: 2).

Официальное подтверждение могут обнародовать 11 июня, когда в шотландскую федерацию футбола поступят документы с УАФ для регистрации футболиста.

  • 31 мая стало известно, видят болельщики "Селтика" в стартовом составе команды на новый сезон полузащитника сборной Украины Марьяна Шведа.
  • 20 мая полузащитник "Селтика" и сборной Украины Марьян Швед получил золотую медаль чемпиона Шотландии, а не сыграв ни одного матча за новую команду.
  • 15 мая шотландский "Селтик" представил новичка команды , украинского футболиста Марьяна Шведа.

 

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