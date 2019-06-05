Дебют футболиста сборной Украины за "Селтик" откладывается
5 июня, 2019, 09:23
Украинский полузащитник Марьян Швед не сможет дебютировать за шотландский "Селтик" в первой встрече сезона
Об этом сообщает The Scotish Sun .
Швед пропустит дебют сезона из-за удаления в последнем матче за "Карпаты". Футболист получил прямую красную карточку на 45-й минуте матча чемпионата Украины с "Арсеналом-Киевом" (1: 2).
Официальное подтверждение могут обнародовать 11 июня, когда в шотландскую федерацию футбола поступят документы с УАФ для регистрации футболиста.
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