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Espreso.tvМирCoca-Cola превратила свои билборды в экологические указатели

Coca-Cola превратила свои билборды в экологические указатели

Компания Coca-Cola совместно с агентством Publicis Italy запустила экологическую кампанию в Центральной и Восточной Европе

Об этом сообщает портал AdAge.

Для кампании рекламные щиты бренда превратили в указатели, объясняющие, где находится ближайший мусорный бак. Компания убрала с билбордов свой логотип, оставив только узнаваемую белую волну на красном фоне.

Организаторы экологической акции надеются, что это будет побуждать людей бросать одноразовые бутылки и банки в мусорные баки, а не на землю.

Экологи часто упрекают производителя в использовании пластика и водных ресурсов - на заводах Coca-Cola тратится более 300 миллиардов литров воды в год. Хотя представители компании говорят, что бутылки пригодны для вторичной переработки, существующие системы утилизации не могут переработать большую часть таких отходов.

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