Coca-Cola превратила свои билборды в экологические указатели

5 июня, 2019, 16:30

Компания Coca-Cola совместно с агентством Publicis Italy запустила экологическую кампанию в Центральной и Восточной Европе

Об этом сообщает портал AdAge.

Для кампании рекламные щиты бренда превратили в указатели, объясняющие, где находится ближайший мусорный бак. Компания убрала с билбордов свой логотип, оставив только узнаваемую белую волну на красном фоне.

A @CocaCola campaign from Publicis Italy turns the brand's iconic swirl into directional signs that point passersby to recycling bins directly below.



Brilliant pic.twitter.com/jXbbMW9hFG - Madhav Sharma (@HashTagCricket) 31 мая 2019 г.

Организаторы экологической акции надеются, что это будет побуждать людей бросать одноразовые бутылки и банки в мусорные баки, а не на землю.

Экологи часто упрекают производителя в использовании пластика и водных ресурсов - на заводах Coca-Cola тратится более 300 миллиардов литров воды в год. Хотя представители компании говорят, что бутылки пригодны для вторичной переработки, существующие системы утилизации не могут переработать большую часть таких отходов.