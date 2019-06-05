Coca-Cola превратила свои билборды в экологические указатели
Об этом сообщает портал AdAge.
Для кампании рекламные щиты бренда превратили в указатели, объясняющие, где находится ближайший мусорный бак. Компания убрала с билбордов свой логотип, оставив только узнаваемую белую волну на красном фоне.
A @CocaCola campaign from Publicis Italy turns the brand's iconic swirl into directional signs that point passersby to recycling bins directly below.- Madhav Sharma (@HashTagCricket) 31 мая 2019 г.
Brilliant pic.twitter.com/jXbbMW9hFG
Организаторы экологической акции надеются, что это будет побуждать людей бросать одноразовые бутылки и банки в мусорные баки, а не на землю.
Экологи часто упрекают производителя в использовании пластика и водных ресурсов - на заводах Coca-Cola тратится более 300 миллиардов литров воды в год. Хотя представители компании говорят, что бутылки пригодны для вторичной переработки, существующие системы утилизации не могут переработать большую часть таких отходов.
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- Евросоюз планирует до 2021 года полностью запретить одноразовые пластиковые изделия вроде соломинок для напитков и посуды.
- Исследовав образцы льда из Северного Ледовитого океана, ученые обнаружили в некоторых глыбах более 12 тысяч микрочастиц пластика на литр льда. Всего в ней нашли 17 видов искусственных материалов.
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