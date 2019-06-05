Британия призвала РФ немедленно освободить украинских политзаключенных

5 июня, 2019, 16:21

Посольство Великобритании в Украине призывает Россию немедленно освободить всех украинских политических заключенных

Об этом сообщает пресс-служба посольства в Twitter.

"Сегодня МИД Великобритании обнародовал доклад о состоянии прав человека и демократии в 2018 году. Там, в частности, речь идет о нарушении Россией прав человека в Крыму и жертвах российской агрессии на востоке Украины. Мы призываем Россию прекратить эти нарушения и немедленно освободить всех украинских политических заключенных", - говорится в сообщении.