Британия призвала РФ немедленно освободить украинских политзаключенных
Об этом сообщает пресс-служба посольства в Twitter.
"Сегодня МИД Великобритании обнародовал доклад о состоянии прав человека и демократии в 2018 году. Там, в частности, речь идет о нарушении Россией прав человека в Крыму и жертвах российской агрессии на востоке Украины. Мы призываем Россию прекратить эти нарушения и немедленно освободить всех украинских политических заключенных", - говорится в сообщении.
Сегодня МИД обнародовал доклад о состоянии прав человека и демократии в 2018 Там, в частности, речь идет о нарушении Россией прав человека в Крыму и жертвы рос.агресии на востоке Украины. Мы призываем Россию прекратить эти нарушения и немедленно освободить всех украинских политических заключенных. https://t.co/CmJegp2HGi- UK in Ukraine (@UKinUkraine) 5 июня 2019