Блогер создал мультфильм по сценарию, который написал искусственный интеллект

5 июня, 2019, 15:14

YouTube-блоггер, кинематографист и журналист Грегори Остин Макконнелл создал с помощью искусственного интеллекта короткометражный мультфильм

Результатом он поделился на своем YouTube-канале.

Макконнелл использовал искусственный интеллект открытой платформы Botnik, куда загрузил несколько самых популярных книг и историй - серию о Гарри Поттере, сценарии "Звездных войн" и романы Стивена Кинга.

Когда компьютер проанализировал тексты, он выдал свою историю, которую блогер превратил в короткометражный 3D-мультфильм. Для его создания Макконнелл использовал программу Plotagon. По словам блогера, он выбрал функцию рандомайзера, когда создавал всех персонажей, так что зрители смогут получить "по-настоящему компьютерно сгенерированный опыт".

Как и другие творческие продукты, созданные искусственным интеллектом в его современном виде, мультфильм получился смешным и нелепым. Сюжет научно-фантастической короткометражки рассказывает о будущем, в котором существует День космического корабля - ежегодно в честь праздника трех человек отправляют в космос.

Главный персонаж мультфильма вызывается добровольцем, и это приводит к конфликту с другими желающим полететь в неизведанные миры. Кроме странной лексики и повторов языковых конструкций в короткометражке присутствуют специфические обороты времени, а среди героев есть стол-судья и девочка, которая носит спартанскую броню поверх пижамы.

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