Блогер создал мультфильм по сценарию, который написал искусственный интеллект
Результатом он поделился на своем YouTube-канале.
Макконнелл использовал искусственный интеллект открытой платформы Botnik, куда загрузил несколько самых популярных книг и историй - серию о Гарри Поттере, сценарии "Звездных войн" и романы Стивена Кинга.
Когда компьютер проанализировал тексты, он выдал свою историю, которую блогер превратил в короткометражный 3D-мультфильм. Для его создания Макконнелл использовал программу Plotagon. По словам блогера, он выбрал функцию рандомайзера, когда создавал всех персонажей, так что зрители смогут получить "по-настоящему компьютерно сгенерированный опыт".
Как и другие творческие продукты, созданные искусственным интеллектом в его современном виде, мультфильм получился смешным и нелепым. Сюжет научно-фантастической короткометражки рассказывает о будущем, в котором существует День космического корабля - ежегодно в честь праздника трех человек отправляют в космос.
Главный персонаж мультфильма вызывается добровольцем, и это приводит к конфликту с другими желающим полететь в неизведанные миры. Кроме странной лексики и повторов языковых конструкций в короткометражке присутствуют специфические обороты времени, а среди героев есть стол-судья и девочка, которая носит спартанскую броню поверх пижамы.
Читайте также: Все говорят об искусственном интеллекте. Простыми словами объясним, что это
- Специалисты из японских университетов Тохоку и Хокайдо разработали робота, который может адаптироваться к физическим увечьям и показывать эмоции боли .
- Искусственный интеллект создал собственную религию: физик Джанель Шейн с помощью нейросети решила проверить, что будет, если совместить несколько человеческих верований и свести их в единую систему
- Ученые скачали "мозг" червя в робота, и тот самостоятельно взял его под контроль: ученые создали биологически достоверную модель нейронной сети круглого червя и погрузили в простого работа из Lego.
- Лаборатория реактивного движения NASA в Калифорнии провела эксперимент, чтобы выяснить, кто быстрее и лучше руководит беспилотным летательным аппаратом - искусственный интеллект или профессиональный пилот.
- Ученые Калифорнийского университета научили искусственный интеллект определять, как будут развиваться отношения пары, основываясь на записях их голосов.