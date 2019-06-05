Благодаря предпринимателям в поддержку детей с синдромом Дауна собрали более 230 тысяч гривен

5 июня, 2019, 09:59

2 июня в Киеве состоялся 9-й благотворительный турнир по мини-футболу, в котором собрали средства для работы Центра раннего развития детей с синдромом Дауна. Кроме благотворительных организаций в Украине поддержку детям с лишней хромосомой оказывают международные доноры и социально-ответственный бизнес. Одна из таких компаний - оператор государственных лотерей "М.С.Л.", который поддерживает ВБО "Даун Синдром" уже на протяжении трех лет. На этот раз компания выступила официальным партнером мероприятия и выставила собственную команду для участия в соревнованиях.

По словам директора по маркетингу компании "М.С.Л." Павла Вайсера, сотрудники не просто приобщаются пониманием, что компания поддерживает такие проекты, а они воочию видят этих детей, общаются с ними и понимают, что это такое, и как это важная поддержка: "Мы своим примером показываем, как лотерейный оператор может поддерживать важные инициативы, такие, как ВБО" Даун Синдром "! Во-первых, такое сотрудничество нужно и детям с инвалидностью, и сотрудникам компании! Это некий win-win, когда дети попадают в совершенно адекватное среду и понимают, что они такие же, как все! Им нужна эта возможность общаться! А во-вторых, сотрудники воочию видят этих детей общаются с ними и понимают, насколько важна такая поддержка! "

Хорошо знает, какие трудности возникают на пути у родителей детей с синдромом Дауна, Ольга. Шанс родить здоровым родителям малыша с синдромом Дауна - один на 700 случаев. Когда родилась Марта, она не знала, что делать. Признается без Центра раннего развития детей с синдромом Дауна не справилась бы самостоятельно. Здесь комплексно помогают и родителям, и таким детям: "Центр вообще уникальный. Он работает только с детьми с синдромом Дауна. Это не общая нозология, как, например, есть реабилитационные центры, куда приходят дети с различными диагнозами. Здесь специалисты, работающие более 10 лет именно с солнечными детьми.

Все собрано в одном месте - раннее развитие, социализация наших детей. Ну и психолог, который работает с родителями ", - говорит она.

Благотворительная организация объединяет около 900 семей с такими детьми. Президент ВБО "Даун Синдром", Елена Большанина замечает: поддержка от социально-ответственного бизнеса жизненно необходима: "Все средства идут на программы Центра раннего развития. Это - старт для детей с синдромом Дауна. В этот центр приходят дети от рождения и до 8 лет. И родители. Мы в последнее время все больше делаем фокус не только на детей, но и на родителей, потому что им нужна психологическая, информационная поддержка - чтобы они восстановились, поверили в свои силы и в силы своих детей ".

А для оператора государственных лотерей "М.С.Л." участие в подобных событиях - далеко не редкость, ведь это является своеобразной социальной миссией и философией компании.

"Поддержка социальных проектов - это определенная философия бизнеса для лотерейных операторов мира, Европы. И мы, как правопреемник советского "Спортлото", в принципе уже на протяжении многих лет внедряем в Украине европейские ценности. Мы прекрасно понимаем, что общество должно видеть, куда направляются средства от лотерей и так как пока законодательно этот процесс в стране не урегулирован, мы своим примером показываем, как это может быть - сотрудничество оператора и поддержка важных социальных инициатив, таких, как "Даун Синдром ", - говорит директор по маркетингу компании" М.С.Л. "Павел Вайсера.

На этот раз для таких детей собрали более 230 тыс гривен. Футбольные игроки же получили вкусные сэндвичи от молодежи с лишней хромосомой и медали с кубками. А компания "М.С.Л." завоевала бронзу в серебряной лиге турнира.